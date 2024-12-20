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В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в РФ

Пятница 20 декабря 2024 06:44
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В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в РФ Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине утром 20 декабря была объявлена масштабная воздушная тревога. Она связана с угрозой ракетный ударов из-за взлета в РФ МиГ-31К, который может носить аэробаллистические ракеты типа "Кинжал"

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту воздушной тревоги и Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Сигнал о воздушной тревоге стали массово объявлять в разных областях Украины около 06.35.

Скоро "покраснела" вся карта страны.

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в РФ

Военные заявили о ракетной опасности по всей территории Украины.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К!" - говорится в объявлении Воздушных сил.

Напомним, в прошлый раз российские захватчики поднимали в небо МиГ-31К на фоне ракетной атаки по Украине 13 декабря.

Также сообщалось, что в ночь на 13 декабря РФ подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленя.

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МіГ-31К Воздушная тревога Ракетная атака
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