В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в РФ

В Украине утром 20 декабря была объявлена масштабная воздушная тревога. Она связана с угрозой ракетный ударов из-за взлета в РФ МиГ-31К, который может носить аэробаллистические ракеты типа "Кинжал"

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на карту воздушной тревоги и Telegram-канал Воздушных сил ВСУ .

Военные заявили о ракетной опасности по всей территории Украины.

Сигнал о воздушной тревоге стали массово объявлять в разных областях Украины около 06.35.

Напомним, в прошлый раз российские захватчики поднимали в небо МиГ-31К на фоне ракетной атаки по Украине 13 декабря.

Также сообщалось, что в ночь на 13 декабря РФ подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленя.

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