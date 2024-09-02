Ракетный удар по Киеву: ПВО сбила над городом более 20 ракет, примерно 10 из них - баллистика
Российские войска нанесли очередной комбинированный ракетный удар по Киеву. Агрессор выпустил по городу около 10 баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Сергея Попко.
По его информации, крылатые ракеты (потенциально Х-101) были выпущены ориентировочно около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ. На Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления.
Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/«Искандер-М». К этому всему еще добавился один ударный БпЛА.
"Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка - баллистических и ударный беспилотник. Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно", - сказал Попко.
Он добавил, что в результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.
Предварительно, есть возгорание автомобилей и повреждения нежилых помещений. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.
Ночной обстрел Украины
2 сентября около 4:40 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки.
Впоследствии в столице прогремел ряд мощных взрывов.
После атаки падение обломков зафиксировано в четырех районах Киева.
Также россияне обстреляли ракетами Харьков. В одном из районов возник пожар.
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