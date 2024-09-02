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В Харькове в результате обстрела возник пожар

Понедельник 02 сентября 2024 06:24
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В Харькове в результате обстрела возник пожар Фото: в Харькове из-за обстрела росcиян начался пожар на гражданском объекте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове в одном из районов из-за прилета российской ракеты возник пожар на гражданском объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

По его словам, в Индустриальном районе города от удара ракетой есть возгорание в садовом сообществе. Тип ракеты устанавливается.

"О жертвах и пострадавших - пока информация не поступала", - говорится в сообщении.

Ночной обстрел Харькова

В ночь на 2 сентября российский агрессор обстрелял Харьков. Во время воздушной тревоги в городе был слышен взрыв.

Также россияне атаковали крылатыми и баллистическими ракетами Киев.

В городе зафиксировано падение обломков в четырех районах, есть пострадавший и возгорание.

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Харьков Война России против Украины
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