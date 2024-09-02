В Харькове в результате обстрела возник пожар

Фото: в Харькове из-за обстрела росcиян начался пожар на гражданском объекте (Getty Images)

В Харькове в одном из районов из-за прилета российской ракеты возник пожар на гражданском объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.