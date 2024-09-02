Падение обломков, возгорание и потерпевший: названы последствия удара по Киеву

В Киеве в результате ночного ракетного удара зафиксировано падение обломков в четырех районах. Появилась информация о потерпевшем и о возгорании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко .

По данным КМВА, в результате сегодняшнего ракетного удара врага в столице зафиксировано падение обломков в:

Голосеевском,

Святошинском,

Днепровском,

Шевченковском районах.

"Предварительно есть возгорания. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются. Подразделения оперативных служб следуют на места", - рассказал руководитель администрации.

Между тем, мэр Киева сообщал, что в Шевченковском районе, где было зафиксировано падение обломков, медики осматривали одного пострадавшего.

Обновлено: разрушение котельной, горящие автомобили и МАФ

Позже мэр рассказал, что в Голосеевском районе частично разрушена котельная, и сейчас работают аварийно-спасательные службы.

Кроме того, он сообщил о возгорании в Святошинском районе четырех автомобилей из-за падения обломков ракеты, а в Голосеевском районе - горит нежилое помещение.

"В Святошинском – предварительно, падение обломков на складское помещение. Горит и в Шевченковском районе. Все службы работают на местах", – передал мэр столицы.

Также Кличко рассказал, что возле станции метро произошло возгорание МАФа. По его словам, частично повреждены стеклянные элементы входа на ст.м "Святошин", которая работает для пассажиров и как укрытие.

Ночной обстрел и взрывы в Киеве

Ранее сообщалось, что около полуночи в Кривом Роге Днепропетровской области был слышен взрыв. Перед тем в сторону города двигались "Шахеды".

Кроме того, около часа ночи в Харькове прозвучали взрывы, и стало известно о двух "прилетах" из-за удара дронов-камикадзе в Киевском и Слободском районах города. Местные власти также сообщили, что данных о пострадавших нет.

Добавим, ночью 2 сентября в Киеве и многих областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки. Затем тревога охватила всю территорию страны.

Были зафиксированы ракетные пуски, и в Киеве раздалась серия взрывов, в столице велась работа ПВО.