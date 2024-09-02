В Киеве прозвучали сильные взрывы. Работает ПВО
В Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и начальника КГВА Сергея Попко.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметил Попко.
В 5:23 военные сообщили о еще одной группе ракет через Белоцерковский район курсом на Киев.
Обновлено 5:27
Воздушные силы сообщили о повторных пусках баллистических ракет в направлении Киева. После этого прозвучал еще один взрыв.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызове экстренных служб в Святошинский район.
"Продолжается ракетный удар по Киеву. В городе работает ПВО. Зафиксировано падение обломков в Святошинском районе. Информация уточняется", - отметили в КГВА.
Обновлено 5:37
В Киеве прогремели повторные взрывы. Мониторинговые паблики сообщают о движении группы ракет в направлении Броваров и столицы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о выезде экстренных служб на вызовы в Голосеевский и Соломенский районы.
Ночной обстрел Украины
Напомним, 2 сентября около 4:40 в Киеве и многих областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки.
Впоследствии тревогу объявили по всей территории Украины.
Вечером 1 сентября россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе. Из-за этого в нескольких областях Украины была объявлена тревога.
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