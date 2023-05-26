Ракетный удар по Днепру: количество раненых возросло до 31
Число раненых в результате ракетного удара РФ по Днепру 26 мая возросло до 31 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Днепропетровской областной прокуратуры.
"Два человека погибли, еще тридцать один - получил ранения, из них двое детей - мальчики 3 и 6 лет", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что, кроме медучреждения и ветклиники, повреждены девять многоквартирных домов, частные домовладения и автомобили жителей.
Ракетный удар по Днепру
В пятницу, 26 мая, российские войска обстреляли поликлинику и ветеринарную клинику в Днепре, после чего возник пожар. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также автомобили жителей.
Все подробности ракетной атаки по Днепру читайте в материале РБК-Украина.
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