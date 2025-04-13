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Ракетный обстрел и эвакуация беженцев: в Секторе Газа обострилась ситуация

Воскресенье 13 апреля 2025 00:50
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Ракетный обстрел и эвакуация беженцев: в Секторе Газа обострилась ситуация Иллюстративное фото: израильские военные активизируют операции в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израильская армия перехватила ракету из центра Сектора Газа и не исключает ответных ударов по лагерю палестинских беженцев Нусейрат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и The Times of Israel.

Израильские военные перехватили ракету, которая была запущена в направлении страны со стороны Сектора Газа в субботу, 12 апреля.

Арабский представитель ЦАХАЛа призвал жителей шести районов лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части анклава эвакуироваться после пуска террористами ракеты в этом районе.

Издание отмечает, что такая практика стала стандартной в течение войны, особенно после того, как месяц назад Армия Израиля возобновила военное наступление в Секторе Газа и вытеснила два миллиона вынужденных переселенцев из Газы к побережью.

Антитеррористическая операция в Газе

В Армии обороны Израиля также сообщили, что в ночь на субботу, 12 апреля, военные начали операцию в районе Дарадж Туффа в городе Газа.

Целью операции является усиление контроля за безопасностью в этом районе, ликвидация террористической инфраструктуры и расширение зоны безопасности.

"На сегодняшний день войска ликвидировали десятки террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру и наблюдательные пункты", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что перед началом и во время операции военные обеспечивают эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий организованными маршрутами для их безопасности.

Обострение в Секторе Газа

Начатое в январе перемирие между израильской армией и группировкой ХАМАС было сорвано в середине марта, когда боевики начали затягивать обмен заложниками.

7 апреля палестинские террористы обстреляли ракетами Израиль, после чего ЦАХАЛ активизировала операцию в Секторе Газа.

В пятницу, 11 апреля, боевики ХАМАС атаковали израильских военных на юге анклава. А хуситы выпустили из Йемена в направлении Израиля беспилотники.

В субботу армия Израиля завершила оцепление города Рафах на юге Сектора Газа для устранения угроз со стороны боевиков.

Израиль готов возобновить перемирие, если ХАМАС отпустит около половины израильских заложников.

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