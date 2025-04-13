Ракетный обстрел и эвакуация беженцев: в Секторе Газа обострилась ситуация
Израильская армия перехватила ракету из центра Сектора Газа и не исключает ответных ударов по лагерю палестинских беженцев Нусейрат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и The Times of Israel.
Израильские военные перехватили ракету, которая была запущена в направлении страны со стороны Сектора Газа в субботу, 12 апреля.
Арабский представитель ЦАХАЛа призвал жителей шести районов лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части анклава эвакуироваться после пуска террористами ракеты в этом районе.
#عاجل إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة النصيرات وفي الأحياء: الايمان، التقوى، البساتين، الزهراء، البوادي، النزهة- افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 12 апреля 2025 года
هذا انذار مسبق وأخير قبل الهجوم!
سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها.
تتحمل المنظمات الارهابية وفي مقدمتها حماس المسؤولية... pic.twitter.com/dOjCRllrGG
Издание отмечает, что такая практика стала стандартной в течение войны, особенно после того, как месяц назад Армия Израиля возобновила военное наступление в Секторе Газа и вытеснила два миллиона вынужденных переселенцев из Газы к побережью.
Антитеррористическая операция в Газе
В Армии обороны Израиля также сообщили, что в ночь на субботу, 12 апреля, военные начали операцию в районе Дарадж Туффа в городе Газа.
Целью операции является усиление контроля за безопасностью в этом районе, ликвидация террористической инфраструктуры и расширение зоны безопасности.
"На сегодняшний день войска ликвидировали десятки террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру и наблюдательные пункты", - говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ отметили, что перед началом и во время операции военные обеспечивают эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий организованными маршрутами для их безопасности.
Обострение в Секторе Газа
Начатое в январе перемирие между израильской армией и группировкой ХАМАС было сорвано в середине марта, когда боевики начали затягивать обмен заложниками.
7 апреля палестинские террористы обстреляли ракетами Израиль, после чего ЦАХАЛ активизировала операцию в Секторе Газа.
В пятницу, 11 апреля, боевики ХАМАС атаковали израильских военных на юге анклава. А хуситы выпустили из Йемена в направлении Израиля беспилотники.
В субботу армия Израиля завершила оцепление города Рафах на юге Сектора Газа для устранения угроз со стороны боевиков.
Израиль готов возобновить перемирие, если ХАМАС отпустит около половины израильских заложников.
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