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Ракетний обстріл та евакуація біженців: у Секторі Газі загострилася ситуація

Неділя 13 квітня 2025 00:50
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Ракетний обстріл та евакуація біженців: у Секторі Газі загострилася ситуація Ілюстративне фото: ізраїльські військові активізують операції в Секторі Газа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїльська армія перехопила ракету з центру Сектора Газа і не виключає зворотних ударів по табору палестинських біженців Нусейрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та The Times of Israel.

Ізраїльські військові перехопили ракету, що була запущена в напрямку країни з боку Сектора Газа в суботу, 12 квітня.

Арабський речник ЦАХАЛу закликав жителів шести районів табору палестинських біженців Нусейрат у центральній частині анклаву евакуюватися після пуску терористами ракети в цьому районі.

Видання зазначає, що така практика стала стандартною протягом війни, особливо після того, як місяць тому Армія Ізраїлю відновила військовий наступ у Секторі Газа та витіснила два мільйони вимушених переселенців з Гази до узбережжя.

Антитерористична операція у Газі

В Армії оборони Ізраїлю також повідомили, що в ніч на суботу, 12 квітня, військові розпочали операцію в районі Дарадж Туффа у місті Газа.

Метою операції є посилення контролю за безпекою в цьому районі, ліквідація терористичної інфраструктури та розширення зони безпеки.

"На сьогоднішній день війська ліквідували десятки терористів, знищили терористичну інфраструктуру і спостережні пункти", - йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ зазначили, що перед початком та під час операції військові забезпечують евакуацію цивільного населення із зони бойових дій організованими маршрутами задля їхньої безпеки.

Загострення в Секторі Газа

Розпочате у січні перемир'я між ізраїльською армією та угрупованням ХАМАС було зірване всередині березня, коли бойовики почали затягувати обмін заручниками.

7 квітня палестинські терористи обстріляли ракетами Ізраїль, після чого ЦАХАЛ активізувала операцію в Секторі Газа.

В п'ятницю, 11 квітня, бойовики ХАМАС атакували ізраїльських військових на півдні анклаву. А хусити випустили з Ємену в напрямку Ізраїлю безпілотники.

У суботу армія Ізраїлю завершила оточення міста Рафах на півдні Сектору Газа для усунення загроз з боку бойовиків.

Ізраїль готовий відновити перемир'я, якщо ХАМАС відпустить близько половини ізраїльських заручників.

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