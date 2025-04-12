Израиль под ударом: ХАМАС обстрелял ЦАХАЛ, хуситы запустили дроны на Тель-Авив

В Секторе Газа террористы ХАМАС открыли огонь по военным Израиля, а йеменские хуситы выпустили БпЛА по Тель-Авиву.

Оба инцидента произошли в пятницу, 11 апреля.

Днем террористы из ячейки ХАМАС открыли огонь в сторону войск ЦАХАЛа, которые действуют в южной части Сектора Газа.

Войска открыли ответный огонь и ликвидировали двух террористов. Вскоре после этого израильские военные нанесли удар и ликвидировали еще одного террориста из этой ячейки.

В результате обстрела террористов, офицер ЦАХАЛа получил ранения средней тяжести. Он был эвакуирован в больницу для получения медицинской помощи.

Кроме того, вечером в пятницу израильские военные перехватила вражеский беспилотник, направлявшийся в направлении Израиля с востока.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы. Они сообщили о запуске двух беспилотников в направлении Израиля, которые были нацелены на две "военные цели" в районе Тель-Авива.

По данным ЦАХАЛа, один дрон был перехвачен израильскими военно-воздушными силами. Второй беспилотник до Израиля не долетел.