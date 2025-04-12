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Израиль под ударом: ХАМАС обстрелял ЦАХАЛ, хуситы запустили дроны на Тель-Авив

Суббота 12 апреля 2025 01:48
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Израиль под ударом: ХАМАС обстрелял ЦАХАЛ, хуситы запустили дроны на Тель-Авив Иллюстративное фото: военнослужащий Армии обороны Израиля (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Секторе Газа террористы ХАМАС открыли огонь по военным Израиля, а йеменские хуситы выпустили БпЛА по Тель-Авиву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и The Times of Israel.

Оба инцидента произошли в пятницу, 11 апреля.

Днем террористы из ячейки ХАМАС открыли огонь в сторону войск ЦАХАЛа, которые действуют в южной части Сектора Газа.

Войска открыли ответный огонь и ликвидировали двух террористов. Вскоре после этого израильские военные нанесли удар и ликвидировали еще одного террориста из этой ячейки.

В результате обстрела террористов, офицер ЦАХАЛа получил ранения средней тяжести. Он был эвакуирован в больницу для получения медицинской помощи.

Кроме того, вечером в пятницу израильские военные перехватила вражеский беспилотник, направлявшийся в направлении Израиля с востока.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы. Они сообщили о запуске двух беспилотников в направлении Израиля, которые были нацелены на две "военные цели" в районе Тель-Авива.

По данным ЦАХАЛа, один дрон был перехвачен израильскими военно-воздушными силами. Второй беспилотник до Израиля не долетел.

Война Израиля с ХАМАС и срыв перемирия

В январе 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и обмене заложниками. С тех пор стороны провели несколько обменов заложниками. Однако в середине марта ХАМАС начал задерживать обмен и ЦАХАЛ возобновила активные боевые действия и обстрелы в Секторе Газа.

В конце марта Иерусалим заявил о готовности возобновить перемирие и выдвинул новые требования палестинцам.

7 апреля ХАМАС обстрелял ракетами Израиль, после чего ЦАХАЛ усилила операцию в Секторе Газа.

В то же время, Израиль готовит новое соглашение об освобождении следующей группы заложников. К процессу привлечен президент США Дональд Трамп.

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