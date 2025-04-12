Рафах в кольце: Израиль завершил окружение города на юге Газы

В субботу, 12 апреля, войска Израиля завершили окружение самого южного города Газы - Рафаха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Окружение является частью объявленного плана по захвату дополнительных районов анклава. С момента возобновления операций в Газе (18 марта), военные неоднократно предупреждали сотни тысяч палестинцев об эвакуации из города, тем самым вынуждая их покидать ограниченное морем пространство. Ранее, 2 апреля, Израиль заявил, что войска начали захватывать территорию, которую страна назвала "Ось Мораг" (отсылка к бывшему израильскому поселению, некогда расположенному между городами Рафах и Хан-Юнис на юге Газы). С тех пор сотни тысяч палестинцев покинули Рафах - территорию площадью 60 квадратных метров, граничащую с Египтом на юге. "За последние 24 часа войска 36-й дивизии завершили создание маршрута Мораг, разделяющего Рафах и Хан-Юнис, - заявили военные в субботу.