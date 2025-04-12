Рафах в кольце: Израиль завершил окружение города на юге Газы
В субботу, 12 апреля, войска Израиля завершили окружение самого южного города Газы - Рафаха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Окружение является частью объявленного плана по захвату дополнительных районов анклава. С момента возобновления операций в Газе (18 марта), военные неоднократно предупреждали сотни тысяч палестинцев об эвакуации из города, тем самым вынуждая их покидать ограниченное морем пространство.
Ранее, 2 апреля, Израиль заявил, что войска начали захватывать территорию, которую страна назвала "Ось Мораг" (отсылка к бывшему израильскому поселению, некогда расположенному между городами Рафах и Хан-Юнис на юге Газы).
С тех пор сотни тысяч палестинцев покинули Рафах - территорию площадью 60 квадратных метров, граничащую с Египтом на юге.
"За последние 24 часа войска 36-й дивизии завершили создание маршрута Мораг, разделяющего Рафах и Хан-Юнис, - заявили военные в субботу.
Что предшествовало
Напомним, израильское наступление в Газе началось после того, как 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС атаковала южный часть Израиля, в результате чего, по израильским подсчетам, погибло около 1200 человек и 251 человек был взят в заложники.
По данным органов здравоохранения в анклаве, которым управляет ХАМАС, с тех пор в ходе наступления погибло более 50 000 палестинцев. Большая часть населения была перемещена, а большая часть Газы находится в руинах.
Израиль возобновил наступление в марте 2025 года после того, как фактически отказался от прекращения огня, действовавшего с января. Кампания будет продолжаться, как заявляет страна, до тех пор, пока не будут освобождены оставшиеся 59 заложников и ХАМАС не будет вытеснен из Газы.
ХАМАС заявляет, что освободит заложников только в рамках соглашения, которое положит конец войне, и отвергает требования сложить оружие. Делегация ХАМАС, как ожидается, прибудет в Каир на выходных для обсуждения новых предложений о перемирии, согласно источнику в группе.
Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что Израиль может согласиться на новое перемирие в Газе. Однако для этого ХАМАС обязан освободить примерно половину заложников.
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