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В Харькове прозвучали взрывы после пуска российской ракеты

Харьков, Пятница 01 ноября 2024 16:16
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В Харькове прозвучали взрывы после пуска российской ракеты Иллюстративное фото: в Харькове прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Харькове сегодня, 1 ноября, днем местные жители услышали взрывы. Военные фиксировали пуск ракеты оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram, мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Синегубов написал, что в городе были взрывы, а также призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

В свою очередь Терехов предупредил, что могут быть повторные пуски ракет.

До взрывов Воздушные силы писали о пуске только одной ракеты в сторону Харькова.

Обстрелы Харькова

Стоит заметить, что Харьков является одной из приоритетных целей российских атак. Оккупанты регулярно попадают ракетами и авиабомбами по объектам гражданской инфраструктуры.

В частности, 30 октября россияне ударили по многоэтажке в Харькове. В результате этого здание было сильно повреждено.

В результате атаки было известно о трех погибших и десятках пострадавших мирных жителях.

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Харьков Война в Украине Ракетный удар Обстрел Харькова
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