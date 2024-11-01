В Харькове прозвучали взрывы после пуска российской ракеты

В Харькове сегодня, 1 ноября, днем местные жители услышали взрывы. Военные фиксировали пуск ракеты оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram , мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

Синегубов написал, что в городе были взрывы, а также призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

В свою очередь Терехов предупредил, что могут быть повторные пуски ракет.

До взрывов Воздушные силы писали о пуске только одной ракеты в сторону Харькова.