В полиции рассказали, чем РФ била по Харькову. Уточнены последствия обстрела (видео, фото)

Для обстрела Харькова в пятницу, 1 ноября, российские оккупанты применили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400. В результате вражеской атаки в городе возросло количество пострадавших до 40 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины ( МВД ) и Харьковскую областную прокуратуру .

"Установлено, что враг ударил ракетами С-400 по месту дислокации полицейских", - говорится в заявлении министерства.

В облпрокуратуре уточнили, что по данным на 22:30, количество пострадавших из-за ракетного удара по Харькову увеличилось до 40 человек, среди них: 30 работников полиции, спасатель и девять гражданских людей.

Отмечается, что на месте попадания в Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы, в МВД добавили, что следователи и криминалисты документируют преступление российских оккупантов.

Также в министерстве уточнили, что 43-летний полковник полиции Андрей Матвиенко, погибший в результате этого обстрела, получил тяжелые осколочные и взрывные ранения, которые оказались фатальными.

Полковник полиции Андрей Матвиенко погиб в Харькове в результате российских ракетных обстрелов (фото: t.me/mvs_ukraine)

Он был заместителем начальника управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Что еще известно о последствиях

Также в полиции и Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСНС) обнародовали фото и видео последствий российского ракетного удара по Харькову 1 ноября.

В ГСЧС рассказали, что в результате удара российских террористов по Харькову одно из попаданий было в двухэтажный жилой дом, полностью разрушенный.

"Повреждены многоэтажки, частные дома, гаражи и авто", - передали чрезвычайники.

Также в ГСЧС проинформировали, что спасатели ликвидировали 2 очага возгорания на площади 20 "квадратов".

Ракетный обстрел Харькова 1 ноября

Ранее сообщалось, что в пятницу 1 ноября в Харькове прозвучали взрывы на фоне сообщений Воздушных сил о российском ракетном пуске.

После этого глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что российские оккупанты ударили баллистической ракетой по жилому частному дому в Харькове.

Позже глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что враг нанес ракетный удар по месту дислокации полиции в Харькове. Он проинформировал, что погиб один полицейский, и еще 30 человек - пострадали.

Он отмечал, что у двух женщин была острая реакция на стресс.