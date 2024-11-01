Россияне ударили по жилому дому в Харькове

Иллюстративное фото: в Харькове был прилет в жилой дом (Getty Images)

Российские оккупанты сегодня, 1 ноября, днем обстреляли Харьков. Был прилет в жилой частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Прилет в жилой частный дом, повреждены также многоэтажные дома", - написал Синегубов. Он уточнил, что информация насчет пострадавших уточняется. Более детальных подробностей Синегубов не раскрыл. Обновлено 17:00 Терехов уточнил, что возле места попадания в многоэтажках выбиты окна. Эксперты обследуют здания на возможные другие повреждения. На месте работают коммунальные службы и волонтеры. "Вся необходимая помощь жителям домов рядом с эпицентром взрыва оказывается и будет предоставляться в полном объеме", - добавил он. Городской глава также призвал жителей Харькова реагировать на воздушные тревоги.