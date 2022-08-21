У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Харкові в ніч проти 21 серпня чутно звуки вибухів. У місті оголошена повітряна тривога, громадяни повинні негайно пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Громадяни повиння негайно пройти в укриття та перебувати там до моменту поки не спрацює сигнал про відбій ракетної небезпеки.

Журналісти зазначають, що у Харкові близько 00:05 години 21 серпня оголосили повітряну тривогу. Згодом у місті пролунали звуки вибухів.

Нагадаємо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що обстріли Харкова неминучими через те, що місто розташоване близько до кордону з Росією.

За словами посадовця, від запуску ракет до попадання по місту дуже короткий термін. Близько 30-45 секунд летить снаряд.

До слова, у Харківській області, починаючи з 22 серпня, змінять час комендантської години. У День Незалежності будуть введені особливі обмеження.