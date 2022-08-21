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У Миколаєві чутно потужні вибухи

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Миколаїв, Неділя 21 серпня 2022 01:21
У Миколаєві чутно потужні вибухи Фото: У Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Миколаєві в ніч на 21 серпня пролунали потужні вибухи. У місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

Мер зазначив, що сирени почали вити близько 01:00 години 21 серпня.

"Миколаїв - потужні вибухи! Чути в різних районах", - поінформував Сєнкевич.

Він також закликав місцевих мешканців пройти в укриття та перебувати там до сигналу про відбій ракетної небезпеки.

Нагадаємо, у Харкові вночі 21 серпня під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів.

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