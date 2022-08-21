У Миколаєві чутно потужні вибухи

У Миколаєві в ніч на 21 серпня пролунали потужні вибухи. У місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

Мер зазначив, що сирени почали вити близько 01:00 години 21 серпня. "Миколаїв - потужні вибухи! Чути в різних районах", - поінформував Сєнкевич. Він також закликав місцевих мешканців пройти в укриття та перебувати там до сигналу про відбій ракетної небезпеки.