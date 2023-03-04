Ракетная опасность. Россия вдвое увеличила количество "Калибров" в Черном море

Российские войска сегодня вывели еще один ракетоноситель на боевое дежурство в Черном море. Поэтому количество подготовленных к удару "Калибров" выросло до 16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 16 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп 16 ракет", - говорится в сообщении.

При этом, по данным военных, в Азовском море находится 1 вражеский корабль;

В Средиземном море традиционно находится 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", их общий залп - 72 ракеты.

Напомним, что вчера в Черном море на боевом дежурстве находились два ракетоносителя с 8 "Калибрами".

Добавим, ранее в ОК "Юг" сообщили, что массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики ударов.

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