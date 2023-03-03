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Россия динамично меняет количество кораблей в Черном море: есть ли угроза ракетного удара

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Пятница 03 марта 2023 13:49
Россия динамично меняет количество кораблей в Черном море: есть ли угроза ракетного удара Иллюстративное фото: Россия динамично меняет количество кораблей в Черном море (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия динамично изменяет состав корабельной группировки в Черном море. В настоящее время выведено 13 кораблей, из которых два - ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Корабельная группировка врага в Черном море продолжает находиться в ракетобезопасном для себя районе, динамично меняя свой состав", - сказано в нем.

По состоянию на 12:00 в Черном море находились 13 кораблей, среди которых 2 подводных ракетоносителя, общий залп которых - до 8 ракет "Калибр".

При этом в ОК "Юг" отмечают, что заведенные в пункты базирования надводные ракетоносители готовы к применению и могут быть выведены на боевой курс достаточно оперативно.

"Активность вражеской авиации свидетельствует о готовности к применению как ракет воздушного базирования, так и морского. Поэтому угроза ракетного удара остается", - добавляют военные.

Напомним, ранее пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом.

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