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Ракетна загроза. Росія вдвічі збільшила кількість "Калібрів" в Чорному морі

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Чорне море, Субота 04 березня 2023 13:04
Ракетна загроза. Росія вдвічі збільшила кількість "Калібрів" в Чорному морі Фото: Росія вдвічі збільшила кількість "Калібрів" в Чорному морі (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні вивели ще один ракетоносій на бойове чергування в Чорному морі. Тому кількість підготовлених до удару "Калібрів" зросла до 16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 16 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп 16 ракет", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними військових, в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель;

В Середземному морі традиційно знаходиться 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", їх загальний залп - 72 ракети.

Нагадаємо, що вчора в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували два ракетоносії з 8 "Калібрами".

Додамо, раніше в ОК "Південь" повідомили, що масовані ракетні атаки Росії по Україні можуть залишитись у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики ударів.

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