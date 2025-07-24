ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Партизаны разведали нефтебазу РФ в Воронеже, поставляющую топливо на два направления (фото)

Четверг 24 июля 2025 10:10
UA EN RU
Партизаны разведали нефтебазу РФ в Воронеже, поставляющую топливо на два направления (фото) Фото: "АТЕШ" провел разведку российской нефтебазы РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинские партизаны провели разведку стратегической нефтебазы РФ в Воронеже, которая поставляет топливо для вражеской армии на двух направлениях. Данные уже переданы Силам обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

По словам партизан, их агент провел тщательно спланированную разведку одной из ключевых нефтебаз в городе Воронеж, расположенной в районе "Нефтебаза".

Этот объект является важным логистическим узлом для поставки горюче-смазочных материалов российским войскам, которые воюют против Украины на Харьковском и Сумском направлениях.

"Ежедневно сотни тонн топлива по трубопроводу, железной дороге и автоколоннами поступают с этого объекта прямо в зону боевых действий", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "АТЕШ", агент движения получил важную информацию о расположении резервуарных парков, магистральных труб, графики приема и отгрузки топлива в ночное время, а также маршруты автоколонн и времена пиковых заправок.

Все собранные данные уже переданы Силам обороны Украины. Они помогут нарушить логистику поставок топлива и сорвать обеспечение российских войск в критический момент.

В движении отмечают, что продолжают действовать в глубоком тылу противника и передавать развединформацию о важнейших объектах.

Партизаны разведали нефтебазу РФ в Воронеже (t.me/atesh_ua)

Операции "АТЕШ"

В последнее время "АТЕШ" регулярно публикует данные о важных объектах РФ.

Так, ранее партизаны провели разведку российской нефтебазы в Смоленской области. Этот НПЗ участвует в обеспечении снабжения оккупантов в приграничных регионах РФ.

Также партизаны проникли на завод "Красный Октябрь" в Петербурге. Это предприятие производит двигатели для боевой авиации РФ.

Кроме того, агенты движения провели разведку объектов в морском порту в Таганроге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
партизаны Война в Украине
Новости
Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы
Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки