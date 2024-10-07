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Ракетная атака в Киевскую область. Полиция показала фотографии с последствиями обстрела

Понедельник 07 октября 2024 13:25
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Ракетная атака в Киевскую область. Полиция показала фотографии с последствиями обстрела Фото: последствия обстрелов Киевской области (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 7 октября, Российская Федерация (РФ) атаковала Украину тремя "Кинжалами" . В одном из районов Киевской области получили повреждения частные дома и не только.

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления Национальной полиции Украины .

По состоянию на 11.30, как и упоминалось выше, в одном из районов Киевской области зафиксированы повреждения:

  • трех частных домов;
  • складского помещения;
  • двух автомобилей.

Фото: последствия обстрела Киевской области (t.me/kyivregionpolice)

Информация о пострадавших отсутствует.

Обстрел Украины 7 октября

Сегодня, 7 октября, в 08:26 в Украине объявили воздушную тревогу . Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали взлет самолета МиГ-31К, после чего стало известно о скорых целях, приближающихся к Киеву и Староконстантинову. Вскоре в столице прогремел взрыв , и в Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили об активизации противовоздушной обороны.

В Киеве во время обстрела зафиксировали падение обломков в нескольких районах :

  • Соломенский район – обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома; один обломок упал на территории школы, другие – на открытой местности;
  • Голосеевский район – обломок упал на крышу автомобиля;
  • Шевченковский район – обломки упали на открытую территорию.

В частности стало известно о попадании ракеты в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области .

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