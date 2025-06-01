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В Киеве прогремели взрывы на фоне баллистической атаки

Воскресенье 01 июня 2025 01:53
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В Киеве прогремели взрывы на фоне баллистической атаки Иллюстративное фото: в Киеве прогремели взрывы на фоне баллистической атаки 1 июня (facebook.com:DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Кава

В Киеве в ночь на воскресенье, 1 июня, прогремели взрывы. Российская армия применила баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Около 01:42 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении столицы. Уже через несколько минут в Киеве прогремели взрывы.

Как уточнил Ткаченко, враг применяет баллистические ракеты и ударные дроны.

"Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - написал он.

В КГГА сообщили, что продолжается комбинированная атака на столицу.

"Опасность остается высокой. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - сказано в сообщении.

Напомним, с вечера субботы, 31 мая, россияне снова запустили несколько групп "Шахедов" по территории Украины.

Также мы писали, что в ночь на 31 мая россияне запустили по Украине 109 ударных дронов, из них 2 были реактивными.

По состоянию на 8:30 силы ПВО обезвредили 69 беспилотников, еще 30 были локально потеряны/подавлены РЭБ.

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