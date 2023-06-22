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Ракетная атака по Днепропетровской области: в ОВА показали последствия

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Днепропетровская область, Четверг 22 июня 2023 08:00
Ракетная атака по Днепропетровской области: в ОВА показали последствия Фото: россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области (telegram dnipropetrovskaODA)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия ночью, 22 июня, нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Повреждены частные дома и инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука и Днепропетровскую ОВА.

Российские военные выпустили ракеты из акватории Азовского моря по Лозоватской общине Криворожского района.

В результате вражеского обстрела повреждены 10 частных жилых домов, 1 хозяйственная постройка, 2 гаража, 2 автомобиля, 1 газопровод, водопровод, линии электропередачи.

Также, оккупанты трижды за ночь обстреляли из артиллерии Никополь.

"К счастью, без жертв и раненых. В других общинах области ночь прошла тихо", - отметил Лукашук.

Российские обстрелы Днепропетровской области

Войска РФ обстреливают Днепропетровскую область практически каждый день. Чаще всего под вражеский огонь попадает Никопольский район. 20 июня, оккупанты били из тяжелой артиллерии по Мировской общине.

Ночью, 18 июня, российская оккупационная армия атаковала область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить все враждебные цели.

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Днепропетровская область ракетна атака Война России против Украины
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