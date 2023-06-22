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Ракетна атака по Дніпропетровській області: в ОВА показали наслідки

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Дніпропетровська область, Четвер 22 червня 2023 08:00
Ракетна атака по Дніпропетровській області: в ОВА показали наслідки Фото: росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровській області (telegram dnipropetrovskaODA)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія вночі, 22 червня, завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука та Дніпропетровську ОВА.

Російські військові випустили ракети з акваторії Азовського моря по Лозуватській громаді Криворізького району.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, 1 господарча споруда, 2 гаража, 2 автомобіля, 1 газопровід, водогін, лінії електропередачі.

Також, окупанти тричі за ніч обстріляли з артилерії Нікополь.

"На щастя, без жертв і поранених. В інших громадах області ніч пройшла тихо", - зазначив Лукашук.

Російські обстріли Дніпропетровської області

Війська РФ обстрілюють Дніпропетровську область практично щодня. Найчастіше під ворожий вогонь потрапляє Нікопольський район. 20 червня, окупанти били з важкої артилерії по Мирівській громаді.

Вночі, 18 червня, російська окупаційна армія атакувала область "шахедами". Силам ППО вдалося збити всі ворожі цілі.

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