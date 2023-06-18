Россия атаковала Днепропетровскую область "шахедами", ПВО сбила все цели

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили два беспилотных летательных аппарата "Шахед", которые россияне выпустили по Днепропетровской области.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что БПЛА были уничтожены в Криворожском районе подразделением ПВК "Восток".

Обстрелы Днепропетровской области

Российские захватчики атакуют Днепропетровскую область почти каждый день. В ночь на 17 июня артиллерией обстреливали Никопольский район. Во время ночных атак под вражеским огнем оказались город Никополь и Марганецкая община.

Ночью 15 июня, в небе Днепропетровской области воины ПВК "Восток" уничтожили 5 ударных дронов типа "Shahed-131/136".