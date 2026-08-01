Прилеты в дома, пылают склады и есть жертвы: все последствия атаки на Киев

Россияне в ночь на 1 августа массированно атаковали Киев баллистикой. В результате обстрела в нескольких районах столицы повреждены дома, возникли пожары и есть жертвы.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на данный момент.

Главное:

враг несколько раз ударил баллистикой;

последствия зафиксированы в Соломенском, Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах;

местами в столице пропал свет;

по меньшей мере, в двух домах заблокированы люди;

четыре человека погибли, еще 13 ранены.

Чем били россияне

Приблизительно в 01:30 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Параллельно Воздушные силы ВСУ фиксировали пуски ракет, все они летели в направлении столицы. Атака продолжалась около 30 минут с небольшим перерывами, поэтому в городе была слышна неоднократная серия взрывов. Отбой тревоги был объявлен в 02:48.

Последствия обстрела Киева 1 августа

В Telegram-каналах мер Киева Виталий Кличко и КМВА указано, что последствия обстрела зафиксированы в Соломенском, Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах .

Детальнее о каждом из них рассказываем ниже. Также заметим, что по данным корреспондента РБК-Украина, после ударов в столице местами пропал свет.

Соломенский район

В этом районе последствия зафиксированы в нескольких местах. В частности:

в результате попадания возник пожар в 6-этажном нежилом здании;

пылают авто на парковке;

в результате падения обломков ракеты в пятиэтажке заблокированы люди, а во дворе - пожар.

Дарницкий район

Здесь по данным местных властей, рухнули обломки на территории нежилой застройки. Известно, что горят складские помещения.

Голосеевский район

В Голосеевском районе тоже зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки.

Шевченковский район

Мэр Киева в 02:33 информировал, что в жилом доме, где заблокированы люди, произошло частичное разрушение на первом и втором этажах.

Кроме того, в Шевченковском районе произошел пожар на автомойке.

Жертвы и пострадавшие

Сначала местные власти сообщили об одном погибшем. Однако по состоянию на 02:46 количество погибших возросло до 3, а среди пострадавших уже пять человек. Всех раненых медики госпитализировали.

Обновлено в 03:04

"На данный момент в столице 10 пострадавших в результате атаки врага. Все раненые находятся в больницах", - уточнил Кличко.

Обновлено в 03:16

По данным КМВА, в Киеве уже 4 погибших и 13 пострадавших.