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Прилеты в дома, пылают склады и есть жертвы: все последствия атаки на Киев

02:59 01.08.2026 Сб
3 мин
Что известно о последствиях очередной атаки РФ на Киев?
aimg Эдуард Ткач
Прилеты в дома, пылают склады и есть жертвы: все последствия атаки на Киев Фото: на месте событий работают все соответствующие службы (Getty Images)
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Россияне в ночь на 1 августа массированно атаковали Киев баллистикой. В результате обстрела в нескольких районах столицы повреждены дома, возникли пожары и есть жертвы.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на данный момент.

Главное:

  • враг несколько раз ударил баллистикой;
  • последствия зафиксированы в Соломенском, Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах;
  • местами в столице пропал свет;
  • по меньшей мере, в двух домах заблокированы люди;
  • четыре человека погибли, еще 13 ранены.

Чем били россияне

Приблизительно в 01:30 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Параллельно Воздушные силы ВСУ фиксировали пуски ракет, все они летели в направлении столицы. Атака продолжалась около 30 минут с небольшим перерывами, поэтому в городе была слышна неоднократная серия взрывов. Отбой тревоги был объявлен в 02:48.

Последствия обстрела Киева 1 августа

В Telegram-каналах мер Киева Виталий Кличко и КМВА указано, что последствия обстрела зафиксированы в Соломенском, Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах .

Детальнее о каждом из них рассказываем ниже. Также заметим, что по данным корреспондента РБК-Украина, после ударов в столице местами пропал свет.

Соломенский район

В этом районе последствия зафиксированы в нескольких местах. В частности:

  • в результате попадания возник пожар в 6-этажном нежилом здании;
  • пылают авто на парковке;
  • в результате падения обломков ракеты в пятиэтажке заблокированы люди, а во дворе - пожар.

Дарницкий район

Здесь по данным местных властей, рухнули обломки на территории нежилой застройки. Известно, что горят складские помещения.

Голосеевский район

В Голосеевском районе тоже зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки.

Шевченковский район

Мэр Киева в 02:33 информировал, что в жилом доме, где заблокированы люди, произошло частичное разрушение на первом и втором этажах.

Кроме того, в Шевченковском районе произошел пожар на автомойке.

Жертвы и пострадавшие

Сначала местные власти сообщили об одном погибшем. Однако по состоянию на 02:46 количество погибших возросло до 3, а среди пострадавших уже пять человек. Всех раненых медики госпитализировали.

Обновлено в 03:04

"На данный момент в столице 10 пострадавших в результате атаки врага. Все раненые находятся в больницах", - уточнил Кличко.

Обновлено в 03:16

По данным КМВА, в Киеве уже 4 погибших и 13 пострадавших.

Другие атаки на Киев

Напомним, что в ночь на 30 июля россияне тоже совершили комбинированный удар по Украине. Под атакой оказались несколько городов, в том числе Киев.

В частности, тогда в результате обстрела в двух районах возникли пожары в торговых павильонах, на территории гаражного кооператива и в пятиэтажном нежилом здании. Были также пострадавшие и погибший.

Также мы писали, что по данным The Guardian, Россия своим ударом по Киеву уничтожила завод американской компании Terminal Autonomy, которая производит высокоточные дроны.

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