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Игнат об атаке на Украину: ожидаем более 30 ракет

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Украина, Четверг 26 января 2023 09:34
Игнат об атаке на Украину: ожидаем более 30 ракет Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия подняла в воздух шесть бомбардировщиков Ту-95. Ожидается, что РФ выпустит по Украине более 30-ти ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и совершили пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает ПВО. Да, были взрывы, в том числе в Винницкой области", - сказал он.

По его словам, враг большее внимание уделяет центру Украины, поэтому может направлять туда ракеты. Игнат также отметил, что Россия, по предварительным данным, выпустила ракеты Х-101 и Х-505. Данных о морских пусках крылатых ракет пока нет.

При этом спикер заявил, что Россия пока не запускала дроны-камикадзе.

"Пока тоже информации о дронах нет. Но обычно мы знаем, что дроны они используют в ночное время, чтобы как можно больше их пролетело незамеченными", - напомнил он.

Напомним, по всей Украине с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.

Так, в Виннице раздались взрывы, позже власти сообщили о работе ПВО. Также силы противовоздушной обороны работают в Киевской области.

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Игнат об атаке на Украину: ожидаем более 30 ракет
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