Россияне атакуют Украину ракетами: есть первые сбитые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Есть первые сбитые ракеты россиян", - отметил он.

Ермак также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

При этом в Министерстве обороны Украины призвали не публиковать в сеть работу сил ПВО, поскольку это помогает врагу.

"Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия российских террористических ударов. Не отправляйте эти кадры в какие-либо телеграммы и боты", - предупредили в Минобороны.