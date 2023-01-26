Россияне атакуют Украину ракетами: есть первые сбитые
Россия сегодня, 26 января, атакует Украину ракетами. Украинские военные уже сбили первые вражеские ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
"Есть первые сбитые ракеты россиян", - отметил он.
Ермак также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
При этом в Министерстве обороны Украины призвали не публиковать в сеть работу сил ПВО, поскольку это помогает врагу.
"Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия российских террористических ударов. Не отправляйте эти кадры в какие-либо телеграммы и боты", - предупредили в Минобороны.
Напомним, по всей Украине с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.
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