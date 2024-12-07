Ракеты для HIMARS, дроны и оборудование. У Байдена объявили новый пакет помощи Украине

Администрация президент США Джо Байдена сегодня, 7 декабря, объявила о выделении Украине нового пакета оборонной помощи. Он предоставляется через Инициативу содействия безопасности в Украине (USAI), и объемом на 988 миллионов долларов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

"Сегодня Министерство обороны объявило о значительном новом пакете помощи в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина будет иметь инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией", - говорится в заявлении канцелярии американского лидера.

Отмечается, что пакет помощи должен обеспечить Украину боеприпасами для ракетных и беспилотных летательных систем.

"Этот пакет также включает в себя поддержку программ технического обслуживания и ремонта, чтобы помочь Украине восстановить свои Вооруженные силы и построить и поддерживать боевую мощь", - рассказали в Белом доме.

В пакет вошли:

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS),

беспилотные авиационные системы,

оборудование, комплектующие и запчасти для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

В Белом доме добавили, что это уже 22-й пакет USAI от администрации Байдена.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции по обеспечению возможностей для оказания поддержки, необходимой Украине для победы в войне", - добавили у Байдена.

Оборонная помощь США для Украине от США

Напомним, 15 ноября в Пентагоне также отметили, что ведомство будет еженедельно отправлять Украине партии оружия.

Перед этим представитель Министерства обороны США Патрик Райдер рассказал, что Штаты после одобрения Конгрессом США помощи Украине на 60 млрд долларов в апреле 2024 года поставили украинской стороне 83% обещанных боеприпасов и 67% средств ПВО.

Как тогда отметили в Пентагоне, что касается финансирования, у Минобороны США в общей сложности 7,1 млрд долларов в PDA (то есть из запасов Пентагона - ред.). Еще 2,2 млрд доступны по программе "Инициатива содействия безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), пояснил Райдер.