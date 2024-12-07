Ракети для HIMARS, дрони і обладнання. У Байдена оголосили новий пакет допомоги Україні

Адміністрація президент США Джо Байдена сьогодні, 7 грудня, оголосила про виділення Україні нового пакета оборонної допомоги. Він надається через Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI), й обсягом на 988 мільйонів доларів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про значний новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги у боротьбі з російською агресією", - йдеться в заяві канцелярії американського лідера.

Зазначається, що пакет допомоги має забезпечити Україну боєприпасами для ракетних систем і безпілотних літальних систем.

"Цей пакет також включає підтримку програм технічного обслуговування та ремонту, щоб допомогти Україні відновити свої Збройні сили та розбудувати та підтримувати бойову міць", - розповіли в Білому домі..

У пакет увійшли:

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS),

безпілотні авіаційні системи,

обладнання, комплектуючі та запасні частини для обслуговування, ремонту та капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

В Білому домі додали, що це вже 22-й пакет USAI від адміністрації Байдена.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції щодо забезпечення можливостей для надання підтримки, необхідної Україні для перемоги у війні", - додали у Байдена.

Оборонна допомога США для України

Нагадаємо, 15 листопада в Пентагоні також зазначили, що відомство щотижня відправлятиме Україні партії зброї. Це необхідно, щоб встигнути виділити допомогу Києві з боку Вашингтона, яка залишилася.

Перед цим речник Міністерства оборони США Патрік Райдер розповів, що Штати після схвалення Конгресом США допомоги Україні на 60 млрд доларів у квітні 2024 року поставили українській стороні 83% обіцяних боєприпасів та 67% засобів ППО.

Як тоді зазначили у Пентагоні, що стосується фінансування, у Міноборони США загалом 7,1 млрд доларів у PDA (тобто із запасів Пентагону, - ред.). Ще 2,2 млрд доступні за програмою "Ініціатива сприяння безпеці України" (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), пояснив Райдер.