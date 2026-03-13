ua en ru
Удар по военной базе в Ираке: погиб французский солдат, еще шестеро ранены

09:37 13.03.2026 Пт
2 мин
Лидер Франции напомнил, что его военные присутствуют в Ираке для участия в борьбе с терроризмом
aimg Татьяна Степанова
Удар по военной базе в Ираке: погиб французский солдат, еще шестеро ранены Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)

В результате атаки беспилотников по военной базе в Ираке 12 марта погиб французский солдат. Еще шестеро военных ранены.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети X.

Как известно, атака произошла в городе Эрбиль - столице Иракского Курдистана. Дроны атаковали совместную базу сил Пешмерга (Вооруженных сил Иракского Курдистана) и французского контингента в районе Махмур.

Сначала сообщалось, что по меньшей мере шесть французских солдат получили ранения.

Макрон подтвердил гибель Арно Фриона - старшего сержанта из 7 батальона альпийских егерей из Варсеса.

Еще несколько французских военных получили ранения.

"Эта атака на наши силы неприемлема. Их присутствие в Ираке является частью строгих рамок борьбы с терроризмом. Война в Иране не может оправдать такие нападения", - подчеркнул французский президент.

Удар по военной базе в Ираке

Напомним, ночью 12 марта беспилотник поразил итальянскую военную базу в Эрбиле, на севере Ирака.

Там находятся около 300 итальянских военных, которые обучают местные курдские силы. Также на базе есть и французские военные.

Сначала в Министерстве обороны Италии говорили о ракетном ударе, но потом уточнили: дрон уничтожил военную машину.

Откуда прилетел беспилотник до сих пор неизвестно, есть версия, что он мог просто упасть из-за потери высоты.

Из-за обострения ситуации после операции США и Израиля численность контингента на базе уже сократили.

После атаки беспилотника на базу западных войск в Ираке в Великобритании обвинили Москву в помощи Ирану.

