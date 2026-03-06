ua en ru
США эвакуируют дипломатов посольства в Кувейте, приказав уничтожить секретную информацию

06:00 06.03.2026 Пт
2 мин
Эвакуация американцев также стала актуальной после иранского удара на этой неделе по Кувейту, в результате чего погибли шесть солдат США
aimg Маловичко Юлия
США эвакуируют дипломатов посольства в Кувейте, приказав уничтожить секретную информацию Иллюстративное фото: флаг Соединенных Штатов на фоне финучреждения (Getty Images)

США приказали эвакуировать свое посольство в столице Кувейта, городе Кувейт, в ночь с четверга на пятницу по местному времени.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет CBS News.

Читайте также: Цена "Эпической ярости": Пентагон обнародовал имена погибших военных в войне с Ираном

По словам двух американских чиновников, распоряжение включало требования к сотрудникам посольства уничтожать конфиденциальную информацию и стереть ее на секретных серверах.

Американские чиновники также сообщили CBS News, что посольство США в Кувейте было атаковано неоднократно. Государственный департамент США накануне объявил о приостановлении деятельности посольства.

"Хотя сообщений о ранениях среди американского персонала не поступало, безопасность американцев за рубежом остается наивысшим приоритетом", - говорится в заявлении Госдепа, в котором объявляется о приостановлении.

Издание напоминает, что на эвакуацию повлияло и то, что в начале этой недели Иран нанес удуры по Кувейту, в результате чего погибли шесть американских военнослужащих.

Кувейт стал втянутым в войну

Как известно, Кувейт стал втянутым в операцию "Эпическая ярость", выступая против Ирана на стороне США и Израиля. Тегеран незадолго после нападения американцев 28 февраля начал наносить удары по военным базам США, расположенных в ряде стран Ближнего Востока, среди которых был и Кувейт.

Среди случаев, которые получили наибольшую огласку, был инцидент, когда иранские беспилотники нарушили воздушное пространство Кувейта - тогда в результате атак на торговый порт погибли 6 американских военнослужащих.

Однако сообщалось и о ЧП, когда Кувейт ошибочно атаковал три американских истребителя, перепутав их с вражескими целями. Экипаж успел катапультироваться и находится в стабильном состоянии.

