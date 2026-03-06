США эвакуируют дипломатов посольства в Кувейте, приказав уничтожить секретную информацию
США приказали эвакуировать свое посольство в столице Кувейта, городе Кувейт, в ночь с четверга на пятницу по местному времени.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет CBS News.
По словам двух американских чиновников, распоряжение включало требования к сотрудникам посольства уничтожать конфиденциальную информацию и стереть ее на секретных серверах.
Американские чиновники также сообщили CBS News, что посольство США в Кувейте было атаковано неоднократно. Государственный департамент США накануне объявил о приостановлении деятельности посольства.
"Хотя сообщений о ранениях среди американского персонала не поступало, безопасность американцев за рубежом остается наивысшим приоритетом", - говорится в заявлении Госдепа, в котором объявляется о приостановлении.
Издание напоминает, что на эвакуацию повлияло и то, что в начале этой недели Иран нанес удуры по Кувейту, в результате чего погибли шесть американских военнослужащих.
Кувейт стал втянутым в войну
Как известно, Кувейт стал втянутым в операцию "Эпическая ярость", выступая против Ирана на стороне США и Израиля. Тегеран незадолго после нападения американцев 28 февраля начал наносить удары по военным базам США, расположенных в ряде стран Ближнего Востока, среди которых был и Кувейт.
Среди случаев, которые получили наибольшую огласку, был инцидент, когда иранские беспилотники нарушили воздушное пространство Кувейта - тогда в результате атак на торговый порт погибли 6 американских военнослужащих.
Однако сообщалось и о ЧП, когда Кувейт ошибочно атаковал три американских истребителя, перепутав их с вражескими целями. Экипаж успел катапультироваться и находится в стабильном состоянии.