В Запорожье во время тревоги раздались взрывы
Российские военные атаковали Запорожье ракетами. Жителей города призывают находиться в укрытиях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Внимание! Враг атакует ракетами областной центр. Находитесь в укрытиях. Соблюдайте правила безопасности", - пишет Старух.
Пока никакие подробности ракетных обстрелов не разглашаются.
Обновлено 08:51
Как отметил Старух, в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет.
"Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны", - добавил глава ОВА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ночью 18 октября Россия атаковала Запорожье иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136". В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв среди гражданских.
Между тем сегодня, 21 октября, россияне в очередной раз ударили по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщил о прилетах по одному из предприятий.
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