В Запорожье во время тревоги раздались взрывы

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны", - добавил глава ОВА.

Как отметил Старух, в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ночью 18 октября Россия атаковала Запорожье иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136". В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв среди гражданских.

Между тем сегодня, 21 октября, россияне в очередной раз ударили по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщил о прилетах по одному из предприятий.

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