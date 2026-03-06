Ракет хватит всем? В НАТО раскрыли влияние событий в Иране на украинскую ПВО

"Пока не фиксируем изменений или задержек в поставках по программе PURL в связи с событиями на Ближнем Востоке. Также не видим пока влияния на решения, принятые на встрече в формате "Рамштайн" относительно дополнительных средств ПВО, предоставленных со складов партнеров. Все в работе", - сказала она.

Гетьманчук также подчеркнула важность своевременных взносов от стран, которые оплачивают оружие из запасов США, чтобы "американская сторона могла оперативно их обрабатывать и осуществлять соответствующие поставки".

"Мы в свою очередь объясняем странам-членам НАТО и партнерам Альянса, что на сегодня существует два пути, как помочь нам эффективно и быстро защититься от массированных ударов - прежде всего баллистических: через вклад в программу PURL или путем предоставления нам соответствующих ракет-перехватчиков со своих складов", - подчеркнула посол.

Важность ПВО для Украины

Напомним, баллистические ракеты РФ являются самыми сложными целями для сбивания украинскими защитниками. Основная причина заключается в огромной скорости и траектории полета, что оставляет системам ПВО считанные минуты на реакцию.

По состоянию на сейчас более 80% территории Украины остаются незащищенными от ударов баллистикой. Эффективно противодействовать таким атакам могут только комплексы типа Patriot или SAMP/T, которых на вооружении ВСУ все еще недостаточно.