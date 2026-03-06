RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ракет хватит всем? В НАТО раскрыли влияние событий в Иране на украинскую ПВО

20:47 06.03.2026 Пт
2 мин
Американские ракеты в Иране расходуются очень активно
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Украина получает ракеты для систем ПВО без задержек (командование Воздушных сил ВСУ)

Негативного влияния событий на Ближнем Востоке на поставки Украине оружия США за счет союзников и стран-членов НАТО по программе PURL пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в НАТО Алены Гетьманчук "Радио Свобода".

Читайте также: Более 2000 ракет в год: в ЕС назвали критическую потребность Украины для ПВО

"Пока не фиксируем изменений или задержек в поставках по программе PURL в связи с событиями на Ближнем Востоке. Также не видим пока влияния на решения, принятые на встрече в формате "Рамштайн" относительно дополнительных средств ПВО, предоставленных со складов партнеров. Все в работе", - сказала она.

Гетьманчук также подчеркнула важность своевременных взносов от стран, которые оплачивают оружие из запасов США, чтобы "американская сторона могла оперативно их обрабатывать и осуществлять соответствующие поставки".

"Мы в свою очередь объясняем странам-членам НАТО и партнерам Альянса, что на сегодня существует два пути, как помочь нам эффективно и быстро защититься от массированных ударов - прежде всего баллистических: через вклад в программу PURL или путем предоставления нам соответствующих ракет-перехватчиков со своих складов", - подчеркнула посол.

Важность ПВО для Украины

Напомним, баллистические ракеты РФ являются самыми сложными целями для сбивания украинскими защитниками. Основная причина заключается в огромной скорости и траектории полета, что оставляет системам ПВО считанные минуты на реакцию.

По состоянию на сейчас более 80% территории Украины остаются незащищенными от ударов баллистикой. Эффективно противодействовать таким атакам могут только комплексы типа Patriot или SAMP/T, которых на вооружении ВСУ все еще недостаточно.

Кроме того, в Кабмине отмечали, что Украине остро не хватает противобаллистических ракет. Причина заключается в том, что страна-агрессор наносит удары баллистикой быстрее, чем западные партнеры успевают пополнить свои запасы.

Кроме того, Кабинет министра разрешил предприятиям критической инфраструктуры создавать свои группы противовоздушной обороны. Это необходимо для того, чтобы усилить их защиту от атак РФ.

