У Раду внесуть новий закон щодо прослушки нардепів

Сьогодні, 4 жовтня, до Верховної ради буде внесено законопроект про проведення обшуків та негласних слідчих дій стосовно народних депутатів. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Автори законопроекту - нардепи від фракції "Слуга народу".

"Ми сьогодні реєструємо законопроект, який буде стосуватись реалізації можливості обшуку, проведення негласних слідчих розшукових дій та затримання народних депутатів. Тому що вийняли це з цього закону (йдеться про прийнятий законопроект №1009, - ред.), ви бачите, як він складно йшов навіть без цієї норми… Ми сьогодні взяли на себе зобов'язання... Фракція підпише депутатський законопроект про те, яким чином мають здійснюватися ці дії щодо народних депутатів", - заявив Монастирський.

З його слів, клопотання на проведення слідчих дій або обшуків буде погоджувати генпрокурор, а приймати рішення тільки суд.

"Ви зможете його прочитати, коли він буде зареєстрований. Але загалом, мова йде про те, що погоджувати відповідні клопотання має генеральний прокурор, а рішення приймати - суддя апеляційного суду. Така позиція. Це абсолютно законна позиція, оскільки скасована депутатська недоторканність. Власне, у Верховної ради не буде права давати згоду на затримання, обшук і відкриття проваджень щодо депутатів", - заявив нардеп.

Нагадаємо, парламент у п'ятницю, 4 жовтня, в повторному другому читанні прийняв законопроект №1009 авторства президента Володимира Зеленського, яким у першому читанні пропонувалося дозволити прослушку народних депутатів. Однак до другого читання норму прибрали з документа.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підкреслював, що недоцільно в цьому законопроекті піднімати питання зняття депутатської недоторканності і внесення змін до закону України про статус народного депутата. Члени комітету рекомендували розробити окремий закон.

Так, 19 вересня Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009, який передбачав дозвіл на прослушку нардепів. Проект закону тоді підтримали 196 депутатів при 226 мінімально необхідних. При цьому 10 вересня ВР прийняла за основу законопроект №1009. За документ проголосували 297 нардепів.