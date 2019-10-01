Комітет рекомендував Раді повторно розглянути законопроект про прослуховування нардепів

Ілюстративне фото (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

До законопроекту внесли 59 правок

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту розглянути проект закону про прослуховування народних депутатів у другому читанні. Про це повідомив голова комітету Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, рішення підтримали 20 членів комітету.

"Пропонується ухвалити рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект № 1009 з відповідними правками в повторному другому читанні та в цілому. Рішення прийнято",- повідомив Монастирський.

За словами голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства Юлії Яцик до повторного другого читання проекту надійшло 279 правок. Робоча група підтримала 59, а понад 200 поправок було відхилено.

"Під час робочої групи вирішили, що недоцільно в цьому законопроекті порушувати питання зняття депутатської недоторканості і внесення змін до закону України про статус "Народного депутата", та, відповідно, до статті 482 КПК України. Оскільки внесення змін до цих законопроектів тягнуть за собою, як наслідок, і зміни до регламенту роботи Верховної ради. Тому ми пропонуємо вам по цих двох питаннях виокремити їх у окремий законопроект, подати на цьому тижні, зареєструвати законопроект, в якому врахувати певні правки", - пояснила Яцик.

За її словами, також були враховані правки, які стосувались питань проведення судових експертиз.

"Окрім того, під час засідання робочої групи нами були враховані кілька правок, які стосувались призначення і проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях", - додала вона.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009, який передбачає дозвіл на прослушку нардепів. Проект закону тоді підтримали 196 депутатів при 226 мінімально необхідних.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Рада може розглянути закон про прослуховування нардепів на цьому тижні. Правоохоронний комітет просить поставити розгляд закон у п'ятницю.