У Зеленського відреагували на заяву Шмигаля про воду в Крим

Фото: Таміла Ташева (РБК-Україна)

Позиція представництва президента України в АР Крим не змінилась - держава-окупант (Росія) несе повну відповідальність за громадян України

Заступник постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева вважає, що новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поки не у контексті Криму. Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, позиція представництва президента України в АР Крим не змінилась - держава-окупант (Росія) несе повну відповідальність за громадян України, що живуть на півострові.

"Впевнена, що новопризначений прем'єр-міністр поки не у контексті Криму. Ми будемо зі свого боку брифити весь уряд щодо кримських питань, зокрема води", - відзначила вона.

Також вона відзначила, що дискусія про турботу про громадян і т.д. не вперше точиться.

"Причини дві - 1) російський наратив; 2) відсутність обізнаності щодо ситуації в Криму, недостатні знання міжнародного права, аналізу того, що буде відбуватися з нашими ж громадянами, якщо воду пустять (ще більший тиск і репресії, бо гроші в РФ звільняться для посилення військових та силовиків, не буду передічувати всіх причин)", - додала Ташева.

Також Ташева вказала, що їй "уже почали закидати моє твердження про те, що якщо воду в Крим вирішать давати (сформоване рішення) - я подам у відставку. Подам, як, впевнена, це зробить вся наша команда. Ніколи не трималась ні за які посади чи роботи".

Нагадаємо, новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо Крим - це Україна і там живуть українці.

Раніше голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія раніше заявив, що погодився б пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна щодо Донбасу.