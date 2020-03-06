Шмигаль про постачання води в Крим: "хоч цистернами, хоч бутилями"

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прем'єр запевнив, що воду в Крим для промислових та військових потреб постачати не будуть

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде постачати у Крим воду для промислових та військових потреб. Про це він сказав під час першої години запитань до свого уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому, як підкреслив глава уряду, можливе постачання води для господарських потреб - у разі гуманітарної загрози українцям.

"Ми не будемо постачати воду для промислових та військових об’єктів. Ми будемо постачати в разі необхідності чи гуманітарної загрози українцям воду для господарських потреб - хоч цистернами, хоч бутилями. Ми маємо це забезпечити, це наш обов’язок перед українцями", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, новий прем'єр прокоментував, чи є витрати з державного бюджету на окуповані території. Шмигаль запевнив, що прямих витрат держбюджету на окуповані території немає.

Як писало РБК-Україна, глава уряду заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що Крим - це Україна і там живуть українці. За його словами, відсутність водопостачання на півострів може привести до гуманітарної катастрофи.

При цьому заступник постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева вважає, що новопризначений прем'єр-міністр поки не в контексті Криму. Вона підкреслила, що позиція представництва президента України в АР Крим не змінилася - держава-окупант (Росія) несе повну відповідальність за громадян України, які живуть на півострові.