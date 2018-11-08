До Ради внесли законопроект про захист інформпростору

Фото: Верховна рада (РБК-Україна, Анастасія Светлєвська)

Проектом пропонується закріпити право звертатись до РНБО з вимогою застосувати санкції проти ЗМІ лише за поданням ВР

До Верховної ради було внесено законопроект про захист інформаційного простору №9275. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Верховної ради.

Станом на 10:00 8 листопада текст законопроекта не оприлюднено на сайті парламенту.

Ініціаторами законопроекту є група народних депутатів від фракцій "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт", більшість яких є членами профільного комітету з питань національної безпеки та оборони.

Зокрема, нардепи Іван Вінник (БПП), Олена Матузко (БПП), нардепи Оксана Білозір (БПП), нардепи Тетяна Чорновол (НФ), Дмитро Тимчук (НФ) , Олександр Бригинець (БПП) , Юлій Мамчук (БПП) та Андрій Левус (НФ).

Відповідаючи на питання РБК-Україна, секретар комітету з питань нацбезпеки і оборони Іван Вінник зазначив, що законопроект №9275 покликаний закріпити право звертатись до Ради національної безпеки і оборони з вимогою застосувати санкції проти ЗМІ лише за поданням парламенту.

"Ми говоримо про те, що будь-які санкції, які будуть вводитись у частині забезпечення інформаційної безпеки, можуть розглядатись РНБО виключно за пропозицією Верховної ради як органу українського народу. Адже наразі в законі про санкції визначено, що суб’єктом подання на РНБО може бути і президент, і Кабмін, і Верховна рада. Це повноваження потрібно закріпити виключно за колегіальним органом Верховної ради. Так, РНБО буде розглядати обмежувальні заходи щодо ЗМІ тільки через подання ВР… Так потрібно зробити, щоб не зловживали. Умовно, щоб не прийшов якийсь Азаров та не закрив ЗМІ", - розповів Вінник.

Нагадаємо, у вересні комітет Верховної ради з питань інформатизації та зв'язку рекомендував відправити законопроект про блокування сайтів на доопрацювання. У комітеті підкреслювали, що багато норм в законопроекті про блокування сайтів не є демократичними.

Як писало РБК-Україна раніше, у Раді Європи заявили про загрозу свободі слова з боку української держави через законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам нацбезпеці в інформаційній сфері", який дозволяє досудове блокування сайтів.