В Совете Европы видят угрозу свободе слова в законе о блокировке сайтов в Украине

В СЕ подчеркнули, что ряд медиа организаций оценили закон как попытку ввести цензуру в интернете

В Совете Европы заявили об угрозе свободе слова со стороны украинского государства из-за законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам нацбезопасности в информационной сфере", который позволяет досудебное блокирование сайтов. Об этом говорится в перечне уведомлений Совета Европы относительно угроз свободе слова.

Так, в Совете Европы отметили, что ряд медиа организаций оценили закон как попытку ввести цензуру в интернете и нарушить принципы приватности в интернете.

Как отмечается, украинская власть пока не отреагировала на заявление Совета Европы.

Напомним, ранее в ОБСЕ призывали изменить закон о блокировке сайтов в Украине.

Как известно, законопроект №6688 о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере предлагает временное блокирование сайтов без решения суда на срок до 48 часов. Оно возможно только в уголовных процессах, которые рассматриваются по специальной процедуре.

Отметим, что в законопроекте прямо не указано, какого рода онлайн-ресурсы могут быть заблокированы, как и нет в документе упоминания термина "СМИ". Отсутствие четкого определения того, какие сайты могут быть заблокированы, предусматривает, что ограничить доступ можно будет с любого интернет-сайта, в котором следствие увидит угрозу кибертерроризма.