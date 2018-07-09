Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Совете Европы видят угрозу свободе слова в законе о блокировке сайтов в Украине

НовостиОбщество    09.07.2018 - 16:29
Иллюстративное фото: Совет Европы (coe.int)
Иллюстративное фото: Совет Европы (coe.int)

В СЕ подчеркнули, что ряд медиа организаций оценили закон как попытку ввести цензуру в интернете

В Совете Европы заявили об угрозе свободе слова со стороны украинского государства из-за законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам нацбезопасности в информационной сфере", который позволяет досудебное блокирование сайтов. Об этом говорится в перечне уведомлений Совета Европы относительно угроз свободе слова.

Так, в Совете Европы отметили, что ряд медиа организаций оценили закон как попытку ввести цензуру в интернете и нарушить принципы приватности в интернете.

Как отмечается, украинская власть пока не отреагировала на заявление Совета Европы.

Напомним, ранее в ОБСЕ призывали изменить закон о блокировке сайтов в Украине.

Как известно, законопроект №6688 о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере предлагает временное блокирование сайтов без решения суда на срок до 48 часов. Оно возможно только в уголовных процессах, которые рассматриваются по специальной процедуре.

Отметим, что в законопроекте прямо не указано, какого рода онлайн-ресурсы могут быть заблокированы, как и нет в документе упоминания термина "СМИ". Отсутствие четкого определения того, какие сайты могут быть заблокированы, предусматривает, что ограничить доступ можно будет с любого интернет-сайта, в котором следствие увидит угрозу кибертерроризма.

Комитет должен предоставить решения по законопроектам о депутатской неприкосновенности 11 июля ОБСЕ обеспокоена ухудшением свободы медиа
Теги публикации: Украина, СМИ, законопроект, Совет Европы, свобода слова, медиа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь