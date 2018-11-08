В Раду внесли законопроект о защите информпространства

Фото: Верховная рада (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Проектом предлагается закрепить право обращаться в СНБО с требованием применить санкции против СМИ только по представлению ВР

В Верховную раду был внесен законопроект о защите информационного пространства №9275. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

По состоянию на 10:00 8 ноября текст законопроекта не обнародован на сайте парламента.

Инициаторами законопроекта является группа народных депутатов от фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", большинство которых являются членами профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

В частности, нардепы Иван Винник (БПП), Елена Матузко (БПП), нардепы Оксана Билозир (БПП), нардепы Татьяна Чорновил (НФ), Дмитрий Тимчук (НФ), Александр Бригинец (БПП), Юлий Мамчук (БПП) и Андрей Левус (НФ).

Отвечая на вопрос РБК-Украина, секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник отметил, что законопроект №9275 призван закрепить право обращаться в Совет национальной безопасности и обороны с требованием применить санкции против СМИ только по представлению парламента.

"Мы говорим о том, что любые санкции, которые будут вводиться в части обеспечения информационной безопасности, могут рассматриваться СНБО исключительно по предложению Верховной рады как органа украинского народа. Ведь сейчас в законе о санкциях определено, что субъектом представления на СНБО может быть и президент, и Кабмин, и Верховная рада. Это полномочие нужно закрепить исключительно за коллегиальным органом Верховной рады. Так, СНБО будет рассматривать ограничительные меры в отношении СМИ только через представление ВР... Так нужно сделать, чтобы не злоупотребляли. Условно, чтобы не пришел какой-то Азаров и не закрыл СМИ", - рассказал Винник.

Напомним, в сентябре комитет Верховной рады по вопросам информатизации и связи рекомендовал отправить законопроект о блокировке сайтов на доработку. В комитете подчеркнули, что многие нормы в законопроекте о блокировке сайтов не являются демократическими.

Как писало РБК-Украина ранее, в Совете Европы заявили об угрозе свободе слова со стороны украинского государства из-за законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам нацбезопасности в информационной сфере", который предусматривал досудебное блокирование сайтов.