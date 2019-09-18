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У плані дій Кабміну будуть розрахунки динаміки зростання держбюджету

Новини » Фінанси    18.09.2019 - 13:53
У плані дій Кабміну будуть розрахунки динаміки зростання держбюджету
Фото: Ірина Верещук (facebook.com vereschuk iryna)

Також план дій Кабміну буде містити очікуваний ефект від заходів з приватизації та законодавчих змін

План дій Кабінету міністрів буде містити розрахунки динаміки зростання державного бюджету. Про це заявила представник уряду в парламенті Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

Також у плані уряду вказані і тарифи на газ.

"Я щойно повернулась з засідання уряду, де розглядали кадрові питання і те, що стосується постанов Кабінету міністрів. У тому числі, і питання щодо виконання бюджету. За результатами засідання уряду, 28 вересня буде план дій уряду, який пояснить цифри. Там будуть і тарифи на газ, і напрямки розвитку", - заявила Верещук.
З її слів, план дій Кабміну буде містити очікуваний ефект від заходів з приватизації та законодавчих змін.
"Ми побачимо динаміку того, як буде зростати бюджет та доходи громадян. А найголовніше завдяки чому: який ефект ми очікуємо від приватизації, який ефект від законодавчих змін, і як швидко ми зможемо їх відчути", - додала представник Кабміну у ВР.

Нагадаємо, раніше Верещук повідомила, що Кабінет міністрів України представить програму дій уряду 28 вересня. Вона зазначила, що в програмі будуть закладені основні показники тарифів. При цьому раніше нардеп анонсувала, що програма діяльності Кабінету міністрів України буде розроблена і представлена ​​до 29 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, 2 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав терміни закінчення програми діяльності уряду. Він підкреслював, що до кінця місяця програма буде готова.

Відзначимо, 29 серпня Верховна рада 9 скликання призначила весь склад Кабінету міністрів.

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