Кабмін схвалив Програму дій уряду

Фото: засідання уряду (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд також схвалив низку законопроектів та зробив кілька кадрових призначень і звільнень

Кабінет Міністрів України у неділю, 29 вересня, схвалив Програму дій уряду та ще кілька законопроектів, а також зробив низку кадрових призначень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабміну.

Так, уряд ухвалив пакет проектів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину, що передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку облрад і продаж дозволів через відкриті електронні аукціони.

Крім того, схвалено проект закону щодо легалізації грального бізнесу в Україні та закону щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Також повідомляється, що Кабмін розпочав роботу над інструментами здешевлення кредитів для купівлі земель сільськогосподарського призначення, ухваливши відповідне розпорядження.

У кількох міністерствах призначено заступників міністрів:

у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заступниками міністра призначено Мєтєлєву Інну Дмитрівну та Свириденко Юлію Анатоліївну;

заступником міністра енергетики та захисту довкілля - Ставчук Ірину Іванівну;

Міністерство розвитку громад та територій - заступником міністра з питань європейської інтеграції призначили Чаплінського Юліана Михайловича.

Уряд також схвалив низку звільнень:

у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості - Бойко Наталію Андріївну - з посади заступника Міністра з питань європейської інтеграції;

у Фонді державного майна - Асташева Євгена Вікторовича - з посади заступника голови;

у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості - Немчинова Максима Олександровича - з посади державного секретаря Міністерства.

Лідію Гаврилову звільнили з посади голови Державної аудиторської служби.

Нагадаємо, 27 вересня перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна рада вже наступного тижня може розглянути Програму дій уряду.