Кабмін схвалив Програму дій уряду

Уряд також схвалив низку законопроектів та зробив кілька кадрових призначень і звільнень
Кабінет Міністрів України у неділю, 29 вересня, схвалив Програму дій уряду та ще кілька законопроектів, а також зробив низку кадрових призначень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабміну.
Так, уряд ухвалив пакет проектів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину, що передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку облрад і продаж дозволів через відкриті електронні аукціони.
Крім того, схвалено проект закону щодо легалізації грального бізнесу в Україні та закону щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Також повідомляється, що Кабмін розпочав роботу над інструментами здешевлення кредитів для купівлі земель сільськогосподарського призначення, ухваливши відповідне розпорядження.
У кількох міністерствах призначено заступників міністрів:
Уряд також схвалив низку звільнень:
Лідію Гаврилову звільнили з посади голови Державної аудиторської служби.
Нагадаємо, 27 вересня перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна рада вже наступного тижня може розглянути Програму дій уряду.