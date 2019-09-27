У Раді розповіли коли зможуть розглянути Програму дій уряду

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Голосування може відбутися вже наступного тижня

Верховна рада Україна вже наступного тижня може розглянути Програму дій уряду. Про це заявив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер".

За словами Стефанчука, парламент приступить до розгляду Програми дій уряду відразу після його внесення в Раду. Стефанчук додав, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук має невдовзі передати Програму дій нардепам.

"У неділю вже крайній термін, я говорив з прем'єр-міністром Гончаруком, він сказав, що програма буде внесена. Ми її вивчимо і думаю, що вже наступного тижня будемо голосувати", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України представить Програму дій у неділю, 29 вересня. Місія Міжнародного валютного фонду закінчила ознайомлення зі станом справ в Україні та планами уряду.

Також РБК-Україна писало, що представник Кабміну у Верховній раді Ірина Верещук анонсувала, що уряд представить Програму дій до кінця вересня. Вона зазначала, що в програмі будуть закладені основні показники тарифів. Верещук зазначала, що програма діяльності Кабінету міністрів України буде розроблена і представлена до 29 вересня.