У Закарпатській обл. програють всі кандидати, яких підтримувала Угорщина

Фото: вибори в Раду (РБК-Україна)

У Закарпатській області балотувалися 3 кандидати, підтримувані угорською владою

За попередніми результатами підрахунку голосів троє кандидатів в народні депутати, які балотувалися в одномандатних виборчих округах в Закарпатській області та мали підтримку Угорщини, програють вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

Так, підтримувані угорською владою Василь Брензович, Йосип Борто та Мікло Товт, які йшли на позачергові парламентські вибори самовисуванцями, не змогли здобути достатньої підтримки виборців для перемоги.

За підрахунком 55,65% протоколів, Брензович, який у минулому був нардепом від БПП, майже вдвічі програє своєму конкуренту Владіславу Поляку на 73-му мажоритарному окрузі.

Товт, який балотувався на 69-му одномандатному окрузі, за даними 72,18% підрахованих протоколів, посідає третє місце серед кандидатів з 14,22% голосів. Борто також програє виборчі перегони в 68-му мажоритарному окрузі, він перебуває на четвертому місці з результатом 15,90% голосів.

Нагадаємо, напередодні позачергових парламентських виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Закарпатську область на запрошення одного з кандидатів в народні депутати. Після цього, українське МЗС звернулося до компетентних органів про надання правової оцінки даного візиту.

У свою чергу Сійярто заявив, що не розуміє, чому українська влада так негативно реагує на візити угорських чиновників на Закарпаття напередодні позачергових виборів до Верховної ради.