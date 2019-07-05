У Раду балотуються 54 нардепи, які голосували за "диктаторські закони"

Фото: голосування за "диктаторські закони" 16 січня (Уніан)

Найбільше депутатів, які голосували за "диктаторські закони", у списку "Опозиційного блоку"

На виборах до Ради балотується 54 кандидатів, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України.

Як зазначається, найбільше депутатів, які голосували за "диктаторські закони", у списку "Опозиційного блоку" - 11 осіб. Це:

Євгеній Мураєв (№1 у виборчому списку партії),

Віталій Хомутиннік (№11),

Євгеній Гєллєр (№12),

Юрій Воропаєв (№13),

Дмитро Добкін (№15),

Тетяна Бахтеєва (№26),

Олександр Долженков (№28)

У прес-службі КВУ говориться, що ще 5 депутатів присутні в списку "Опозиційної платформи - За життя". Це:

Сергій Дунаєв (№9),

Юлій Іоффе (№12),

Юлія Льовочкіна (№21),

Віталій Борт (№28),

Юрій Мірошниченко (№41).

Зазначається, що за "диктаторські закони" у 2014 році проголосували по одному депутату в списку Аграрної партії України (Михайло Поплавський, №1 у виборчому списку) та політичної партії "Незалежність" (Іван Ступак, №2 у виборчому списку).

"Решта, 36 осіб, балотуються по одномандатних округах - із них 27 шляхом самовисування), 10 - висунуті політичними партіями: 5 висунуто партією "Опозиційна платформа За життя", 4 - "Опозиційний блок", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що "диктаторські закони" - це пакет законів, ухвалених ВР з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури та, попри гостру критику, підписаних президентом (тоді ще Віктором Януковичем) наступного дня 17 січня. Ці законодавчі акти обмежували права громадян, надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство. Закони були прийняті під час Революції Гідності.

Нагадаємо, заступник голови ЦВК Євген Радченко запевнив, що Центрвиборчком і надалі буде скасовувати реєстрацію кандидатів, якщо виявить порушення умов реєстрації на виборах у ВР.