Через напад на нардепа від "Слуги народу" відкрито справу

Фото: Михайло Ананченко (facebook.com)

Розпочато комплекс невідкладних слідчо розшукових заходів

Через напад на народного депутата від "Слуги народу" Михайла Ананченка у Сумах відкрито кримінальне провадження. Про це повідомила прес-секретар прокурора Сумської області Наталія Науменко на своїй сторінці в Facebook.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. ст 2. 346 (насильство щодо народного депутата України) КК України. Розпочато комплекс невідкладних слідчо розшукових заходів.

Ананченко раніше заявив, що біля його будинку в Сумах на нього напали двоє невідомих. За його словами, це пов'язано з його політичною діяльністю.

Нагадаємо, 11 грудня в Раді сталася бійка після засідання комітету ВР з питань аграрної політики. Зіткнення відбулися між депутатом ВР від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем та активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим та Ігорем Мірошниченком.

Після бійки в Раді голову ВР Разумкова просили посилити охорону засідань аграрного комітету.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що у Богданця струс мозку і його відвезли в лікарню.

Пізніше правоохоронці повідомили про підозру одному з активістів ВО "Свобода" за побиття народного депутата Андрія Богданця.