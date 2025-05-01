Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц уходит с должности , - CBS News
В администрации президента США Дональда Трампа ожидаются новые назначения - советник по национальной безопасности Майкл Уолтц покинет свою должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News и Fox News.
По информации издания, вместе с Уолтцом уйдет с должности и его заместитель Алекс Вонг.
Ожидается, что они уйдут в отставку в четверг. Белый дом пока не предоставил официального комментария.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая Fox News Digital на вопрос о слухах об увольнении Уолтца и других, заявила: "Мы не будем реагировать на сообщения, основанные на анонимных источниках".
По данным телеканала Fox News, в ближайшее время могут быть объявлены и другие кадровые решения, а президент Дональд Трамп, как ожидается, выступит с публичным заявлением по этому поводу.
Скандал с Уолтцем
Уолтц, который в марте попал в скандал с Signal, когда случайно добавил в секретный чат главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, тогда смог сохранить должность.
Однако издание отмечает, что после того, как Уолтц за закрытыми дверями признал подлинность утечки, в Белом доме начали обсуждать его потенциальную отставку. Однако Уолтц сам ее не предложил, и президент Трамп на тот момент не требовал его увольнения.
Кадровая "чистка"
Сейчас же, по словам одного из осведомленных собеседников в Совете нацбезопасности, Трамп считает, что с момента инцидента прошло достаточно времени, чтобы представить увольнение Уолтца и Вонга как часть кадровой реорганизации. Хотя президент колеблется с решением об увольнении Уолтца, чтобы это не выглядело как уступка давлению со стороны медиа или политических кругов.
Другой источник, не связанный с администрацией, но информированный о настроениях в ней, отмечает: в Совете нацбезопасности происходит кадровая "чистка", и отставка Вонга - лишь вопрос времени. Дальнейшая судьба Уолтца должна решиться в течение нескольких дней.
Алекс Вонг уже работал в администрации Трампа в 2016-2020 годах как заместитель спецпредставителя по вопросам Северной Кореи и заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Во время его повторного назначения Трамп подчеркнул, что Вонг сыграл ключевую роль в подготовке саммита с Ким Чен Ыном.
Ситуация с Signal
Напомним, 11 марта Голдберга случайно добавили в закрытый чат в мессенджере Signal, где американские чиновники обсуждали удары по хуситам в Йемене. Этот инцидент вызвал серьезную реакцию среди политиков. Некоторые из конгрессменов призвали расследовать ситуацию.
Уолтц, в свою очередь, отрицает обсуждение военных планов в чате. В частности назвал Голдберга "лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом, который сделал себе профессию, продавая мистификации снова и снова".
Тогда Fox News сообщал, что Уолтцу не грозит отставка. А Трамп поддержал своего советника по вопросам национальной безопасности.
"Майкл Уолтц усвоил урок, и он хороший человек", - заявил тогда Трамп.
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