Радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц йде з посади , - CBS News

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

За інформацією видання, разом з Волцом піде з посади і його заступник Алекс Вонг.

Очікується, що вони підуть у відставку в четвер. Білий дім поки що не надав офіційного коментаря.

Волц, який у березні потрапив у скандал із Signal, коли випадково додав до секретного чату головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, тоді зміг зберегти посаду.

Однак видання зазначає, що після того, як Волц за зачиненими дверима визнав достовірність витоку, у Білому домі почали обговорювати його потенційну відставку. Проте Волц сам її не запропонував, і президент Трамп на той момент не вимагав його звільнення.

Кадрова "чистка"

Зараз же, за словами одного з обізнаних співрозмовників у Раді нацбезпеки, Трамп вважає, що з моменту інциденту минуло достатньо часу, аби подати звільнення Волца та Вонга як частину кадрової реорганізації. Хоча президент вагається з рішенням щодо звільнення Волца, щоб це не виглядало як поступка тиску з боку медіа чи політичних кіл.

Інше джерело, не пов’язане з адміністрацією, але поінформоване про настрої в ній, зазначає: у Раді нацбезпеки відбувається кадрова “чистка”, і відставка Вонга - лише питання часу. Подальша доля Волца має вирішитися впродовж кількох днів.

Алекс Вонг уже працював в адміністрації Трампа у 2016–2020 роках як заступник спецпредставника з питань Північної Кореї та заступник помічника держсекретаря США з питань Східної Азії й Тихоокеанського регіону. Під час його повторного призначення Трамп наголосив, що Вонг відіграв ключову роль у підготовці саміту з Кім Чен Ином.