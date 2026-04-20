"Шахед" влетел в дом Сергея "Флеша" из Минобороны

10:59 20.04.2026 Пн
Россияне пытались убить советника Минобороны
aimg Константин Широкун
"Шахед" влетел в дом Сергея "Флеша" из Минобороны

Российские войска ударным беспилотником типа "Шахед" ночью пытались убить советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сергея Бескрестнова.

Читайте также: Федоров назначил "Флеша" советником: Украина усиливает РЭБ и связь на фронте

"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное - я чудом жив", - отметил Бескрестнов.

По словам советника министра обороны, он был морально готов к тому, что россияне могут попытаться его уничтожить.

Впоследствии Бескрестнов сообщил, что в целом враг выпустил четыре реактивных "Шахеды".

&quot;Шахед&quot; влетел в дом Сергея &quot;Флеша&quot; из Минобороны

Назначение "Флеша" в Минобороны

Напомним, в конце января министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об усилении технологического блока обороны и назначении Сергея Бескрестнова (позывной "Флеш") советником по технологическим направлениям.

"Усиливаем это направление людьми, которые уже доказали свою эффективность. Флеш - один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБ и анализа решений врага", - отметил министр.

Федоров отметил, что экспертиза Бескрестнова охватывает радиосвязь, системы радиоэлектронной борьбы и разведку. Именно он одним из первых публично сообщил об использовании Россией FPV-дронов с машинным зрением и реактивных "Шахедов".

Главный фокус советника - разработка системных решений для противодействия ударным и разведывательным беспилотникам РФ, уменьшение эффективности вражеских атак и защита украинских военных.

Больше по теме:
Вторжение России в Украину
Новости
В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы