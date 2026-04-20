"Шахед" влетел в дом Сергея "Флеша" из Минобороны
Российские войска ударным беспилотником типа "Шахед" ночью пытались убить советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сергея Бескрестнова.
"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное - я чудом жив", - отметил Бескрестнов.
По словам советника министра обороны, он был морально готов к тому, что россияне могут попытаться его уничтожить.
Впоследствии Бескрестнов сообщил, что в целом враг выпустил четыре реактивных "Шахеды".
Назначение "Флеша" в Минобороны
Напомним, в конце января министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об усилении технологического блока обороны и назначении Сергея Бескрестнова (позывной "Флеш") советником по технологическим направлениям.
"Усиливаем это направление людьми, которые уже доказали свою эффективность. Флеш - один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБ и анализа решений врага", - отметил министр.
Федоров отметил, что экспертиза Бескрестнова охватывает радиосвязь, системы радиоэлектронной борьбы и разведку. Именно он одним из первых публично сообщил об использовании Россией FPV-дронов с машинным зрением и реактивных "Шахедов".
Главный фокус советника - разработка системных решений для противодействия ударным и разведывательным беспилотникам РФ, уменьшение эффективности вражеских атак и защита украинских военных.