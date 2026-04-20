ua en ru
Пн, 20 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Шахед", который влетел в дом "Флеша" из Минобороны, управлялся онлайн из РФ

13:08 20.04.2026 Пн

Бескрестнов сказал, что Россия целенаправленно хотела его ликвидировать
aimg Елена Чупровская
"Шахед", который влетел в дом "Флеша" из Минобороны, управлялся онлайн из РФ Фото: "Флеш" подтвердил, что "Шахед" управлялся из России в режиме реального времени (Getty Images)

Россия направила четыре реактивных "Шахеды" непосредственно на "Флеша". Это первый известный случай целенаправленной ликвидации дронами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, более известный под псевдонимом "Флеш", во время телемарафона.

Четыре "Шахеды" на одного человека

"Мы уже знаем, как это происходило. Мы знаем, что россияне использовали четыре реактивных "Шахеды". Это была такая спецоперация с целью найти меня и ликвидировать", - рассказал Флеш.

По его словам, два дрона сбили украинские перехватчики. Еще два долетели до границ Киева.

Дроном управляли из России в режиме реального времени

Флеш подчеркнул: есть подтверждение, что беспилотник управлялся с территории России онлайн.

"Да, именно так. Я впервые такое вижу, чтобы наш враг пытался кого-то ликвидировать вот так направленно "Шахедом"", - сказал он.

По его оценке, примерно 20% "Шахедов" уже имеют онлайн-управление через mesh-сеть со стороны РФ.

Напомним, в ночь на 18 апреля "Шахед" влетел в дом Сергея Флеша в Киеве. Здание частично разрушено, пострадавших среди жильцов не было.

Также РБК-Украина рассказывало, кто такой Сергей Бескрестнов. Флеш - заместитель министра обороны, который отвечает за развитие вооружений и военно-техническое сотрудничество.

До этого он возглавлял "Укрспецэкспорт" и имел опыт в сфере оборонной промышленности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Дрони Атака дронов
Новости
Аналитика
